"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bodrum'u sarsan kaza! Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü

12 Mart 2018, Pazartesi 09:59
Bodrum'da, Galatasaray- Atiker Konyaspor futbol maçını televizyonda izledikten sonra evine dönmek üzere yola çıkan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ (55), otomobiliyle denize uçtu. Hurdaya dönen araçtan çıkamayan Altındağ, boğularak can verdi.

Bodrum'da Belediye Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail Altındağ, dün gece arkadaşları ile birlikte Kızılağaç Mahallesi'nde bir restoranda Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra saat 23.00 sıralarında 3 kilometre ilerideki, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evine gitmek için 48 TB 212 plakalı otomobili ile yola çıkan Altındağ, evine 1 kilometre kala aracının direksiyon kontrolünü yitirdi.

Virajı alamayan Altındağ, önce yoldan çıktı sonra da yaklaşık 50 metrelik uçurumdan otomobiliyle denize uçtu. Yolda arkasından gelenlerin görüp haber vermesinin ardından olay yerine 112 acil servis, sahil güvenlik, jandarma ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Saat 01.30 sıralarında, kıyıdan 15 metre uzakta yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan otomobil içinden Acansız bedeni çıkarılarak sahil güvenlik botuna alındı. Ardından cenaze aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Altındağ'ın, içi su dolan araçta boğularak can verdiği belirlendi.

Bodrum'u sarsan kazayı duyup olay yerine gelen Altındağ'ın yakınları, 300 metrelik viraja bariyer yapılmamasına tepki gösterdi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları Taner Uslu ve Kemal Orman, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve Çiftlik Mahallesi sakinleri de olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yaşlı gözlerle izledi.

DHA

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin silah ihracatı arttı

    Türk Dışişleri: Endişeliyiz

    Cari açık ocakta beklentiyi aştı

    İran'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

    ABD, İncirlik iddiasını yalanladı

    Kandilli Rasathanesi Müdürü uyardı: Gittikçe sona yaklaşıyoruz

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî

    Yeni Asya, 12 Mart’a karşı da demokrasiyi savundu

    Avrupalı Müslümanlar yetimleri güldürüyor

    Vatandaş yüksek MTV'den korkuyor

    Gazze ekonomisi batıyor

    İstiklal Marşı'mız 97 yaşında

    İran'da Türk jeti düştü! En az 11 ölü

    Almanya'da cami kundaklandı

    İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

    Erdoğan: Şeker fabrikalarını satacağız

    OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

    Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mahremiyetteki hassasiyetler zedelenince
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”
    M. Said ZEKİ

    Adalet savunucuları avukatlar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir ihtida öyküsü
    Mustafa Sait ÖNAL

    İngilizlerin fethedemediği manastır
    Yeni Asya'dan Size

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.