Bolu'da sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

​Bolu'da, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla, 13 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından, 8 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen 13 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, evlerde yapılan aramada, bulunan belge ve dokümanlara, incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan öğrencilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA

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