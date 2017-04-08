Bolu'da yoğun kar yağışı

​Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak, sabah kar yağışına dönüştü.

Yağış, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler, D-100 karayolunda ise Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bolu merkezinde de etkili olan kar yağışı devam ediyor. AA

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