Bolu Dağı kar nedeniyle TIR'ların geçişlerine kapatıldı

Bolu Dağı geçişindeki kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul - Ankara istikametinde TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. DHA

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