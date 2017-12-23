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Bolu Dağı kar nedeniyle TIR'ların geçişlerine kapatıldı
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23 Aralık 2017, Cumartesi 09:51
Bolu Dağı geçişindeki kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul - Ankara istikametinde TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.
DHA
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