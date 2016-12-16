Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

TEM ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 30 santime ulaştı. Kar, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle D-100 karayolunda Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yer yer zeminde de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü bu bölgede sürücüler zorlandı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler, hem bölgede önemlerini artıran Bölge Trafik ekipleri, hem de yol üzerindeki elektronik tabelalar ile kar ve buzlanmaya karşı yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Kar yağışı şehir merkezinde de etkili oldu. Okulların bugün tatil edildiği kentte kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle Mengen ilçesinde 15, Gerede ilçesinde 12 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarını açma çalışması sürüyor.