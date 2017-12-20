Bolu Dağı'nda yoğun sis sürücüleri etkiledi

Bolu Dağı'nda kar yağışı sonucu yeşil alanlar beyaza bürünürken, yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde başlayan kar yağışı yaklaşık yarım saat yağdıktan sonra durdu. Bolu Dağı'nın Elmalık ve Bakacak mevkiilerinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler Bolu Dağı'nı geçmekte zorlandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. DHA

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