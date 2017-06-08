Bolu Dağı tüneli iki hafta kapanıyor

TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde üst yapı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası 14 gün süreyle trafiğe kapalı kalacak.

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından Düzce Bölge Trafik Otoyol Büro Amirliği ekipleri, TEM otoyolundaki trafiği Kaynaşlı gişelerine yönlendirdi. Bu güzergaha yönlenen sürücüler D-100 karayolunu takiben Bolu Dağı'nı aşarak Abant gişelerinden tekrar TEM otoyoluna girebilecek. Taşıt trafiğine kapatılan yolda 14 gün boyunca üst yapı, derz, asfalt, çizgileme ve bariyer yenilemesi yapılacağı, bu çalışmaların bayram arifesine kadar yetiştirilmesi için çalışmalara ara verilmeden devam edeceği bildirildi. Ulaşım, 22 Haziran'a kadar D-100 karayolundan sağlanacak. Öte yandan, trafiğin yönlendirildiği D-100 karayolunun Kaynaşlı ışıklı kavşağında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. AA

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