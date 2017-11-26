"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bombayla 'futbol' oynadılar; ölümden döndüler

26 Kasım 2017, Pazar 12:47
Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde toprak altında bularak futbol oynadıkları bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 5 çocuktan 12 yaşındaki Abdulkafi Auni, Kilis'te iyileşiyor.

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terörden arındırılan Bab ilçe merkezdeki evlerine aileleriyle birlikte dönen 5 çocuk, yaklaşık bir hafta önce toprak altında bulup futbol oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Patlamanın adından bölgede bulunan Türk askerleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Türkiye'ye sevk edilen Abdulkafi Auni, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ameliyat edilen ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Auni, doktorlar vesilesiyle yaşama yeniden tutundu.

Abdulkafi Auni, yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası yaşadıkları bölgede harabe olan sokakların, caddelerin, evlerin ve okulların normale döndüğünü belirtti.

Okulun tatil olmasını fırsat bilip kardeşi, amcasının oğlu ve iki arkadaşıyla okulun yanında oyun oynamaya başladıklarını anlatan Auni, "Oynarken toprağın altında bir şey bulduk. Çıkarıp onunla futbol oynamaya başladık. Daha sonra patladı, hepimiz yaralandık. Bizi Bab'ta bir hastaneye götürdüler. Beni iç kanamam olduğu için ilk müdahalenin ardından ambulansla Türkiye'ye, Kilis Devlet Hastanesine sevk ettiler. Sağlık durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İyileşmemde emeği geçen herkese teşekkür diyorum." diye konuştu.

"Türk askeri insanları yalnız bırakmıyor"

Anne Aişe Hemşeri de yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybettiğini, birkaç yıl sonra da iç savaşın çıkmasıyla hayatlarının altüst olduğunu söyledi.

Savaş biter ümidiyle birkaç yıl evini terk etmeyip beklediğini ancak şiddetin her geçen gün artması sonucu 8 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını ve 9 ay İstanbul'da yaşadığını anlatan Hemşeri, sonra tekrar ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bab yakınlarındaki İbbişeh köyüne yerleşmeye karar verdik. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu desteğiyle Cerablus ve Bab bölgesini terörden temizlemesi üzerine herkes gibi ben de evime döndüm. Okullar yeniden açıldı, hayat normale döndü, gelen yardımlar sayesinde iyi bir şekilde yaşamaya başladık ama başımıza bu olay geldi. Patlama sonucu yaralanan diğer oğlumu hastaneye Türk askerleri götürdü ve halen yanında kalıyorlar. Tedavisiyle yakından ilgileniyorlar, bu konuda Türk askerine sonsuz teşekkür ediyorum."

Hemşeri, Türk askerinin bölgeye geldiğinden bu yana insanları bir an olsun yalnız bırakmayıp, huzur ve güven ortamının devamı için her türlü desteği sağladığını sözlerine ekledi.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kadir Söylemez de Abdulkafi Auni'nin hastaneye getirildiğinde çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Ameliyat ve yoğun bakım sürecinin ardından Suriyeli çocuğun hayatının renlendiğini dile getiren Söylemez, "Auni'nin sağlık durumunu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anda servise aldık ve beklemeye başladık. Genel durumu iyi. Karın içinde yarası olduğu için beslenmesini açmadık ama birkaç gün sonra normal şekilde beslenmeye başlayacak. En kısa zamanda taburcu edeceğiz." diye konuştu. 

AA

Etiketler: suriyeli çocuklar, futbol, hastane
Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    271. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz'

    Yürek dağlayan Suriye raporu: Öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

    'Bıktık, yeter artık'

    Diyarbakır'da ele geçirildi: 2 ton 800 kilogram!

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

    İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

    Kanada'dan Yemen açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün

    Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

    Devlet, adaletle ayakta durur

    En büyük problem enflasyon

    Sarraf Dâvâsı’nın ekonomik sonuçları olacak

    Kim olduğu açıklandı

    Halk zamlardan bunaldı, şaşırdı kaldı: 50 lt benzinin vergisi, 4 kg kırmızı ete eşit

    ''Dünyanın en tehlikeli rotası''

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ''kış'' uyarıları

    Mısır tarihinin en kanlı terör saldırısı: Ölü sayısı 305'e yükseldi

    Erdoğan'dan Mısır'daki kanlı terör saldırısı ile ilgili açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün
    Hasan BULUT

    İbrahim Özdabak’tan mektup var
    Genel

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor
    Emin Fırat

    Mazlûmların hasret kaldığı güneşi kirlettik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve gençler
    Genel

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kemalizmin dinle “sorunu” var
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün, hayattan ziyade bir istediği var
    Genel

    'Bıktık, yeter artık'
    Faruk ÇAKIR

    Ahlâk imtihanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.