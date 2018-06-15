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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bosnalı öğrenci korosu: Hala Osmanlı'ya dair güçlü duygular taşıyoruz

15 Haziran 2018, Cuma 20:54
Bosnalı öğrencilerden oluşan "Sultan Abdülhamit Korosu" Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bosnalı öğrencilerden oluşan "Sultan Abdülhamit Korosu", Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağları yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor.

Koronun kurucularından Orhan Çakmak, Bosna'nın Türkiye için farklı bir konumda olduğuna işaret ederek, "Birlikte 538 yıl yaşamışız. Ben de Bosna ve Türkiye arasında güzel bir ekip oluşsun ve bu ekip hem Türkiye hem Bosna hem de Avrupa'da konserler versin istedim." dedi.

Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı da olan Çakmak, Sultan Abdülhamit'in Osmanlı Devleti'nde çok önemli bir padişah olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ben Sultan Abdülhamit'i Cumhurbaşkanımızla çok özleştiriyorum. Bugün Sultan Abdülhamit'in yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Sultan Abdülhamit, Osmanlı'nın en zayıf döneminde, 33 yıl bir karış toprak vermeden ülkeyi yönetmiş ve maalesef aynı bugün yaşadığımız olaylar gibi şeyler yaşayarak tahttan indirilmiş çok önemli bir insan. Gençlerin de 'Sultan Abdülhamit kimdir acaba?' diye sorup hayatını öğrenmesini istediğimden koroya bu ismi verdim."

Çakmak, Türk-İslam dünyasının bir araya getirildiği ve harmanlandığı bir ekip kurmak istediklerine dikkati çekerek, "Korodakiler Boşnak olabilir ama Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Arapça, İngilizce şarkılar da söyleyecek. Türkçe bizim önceliğimiz. Dünyaya mesajlar ileteceğiz. Asıl hedefimiz ve amacımız bu inşallah." ifadelerini kullandı.

Farklı dillerde ve dünyanın her yerinde müzikseverlerle buluşacak bir albüm çalışması yapacaklarını da kaydeden Çakmak, albümde Bosna Hersek'in geleneksel müziği sevdalinkanın yanı sıra Türk sanat müziği ile Neşet Ertaş türkülerini de koronun yorumlayacağını aktardı.

"Hala Osmanlı'ya dair güçlü duygular taşıyoruz"

Koronun kurucularından Samir Sibonjic de Bosna Hersek-Türkiye Kardeş Platformu'nun düzenlediği "Kardeşlik Geceleri" etkinliğine katılan sanatçılarla müzik eğitimi alan çocukların koroda bir araya geldiğini söyledi.

Kardeşlik Gecesi konserinin altıncısını düzenlediklerine vurgu yapan Sibonjic, "Hedefimiz, Bosna ve Türkiye halkının sadece romantik bir ilişki kurması değil. Hedefimiz hem Türkiye'den bize misafirlerin gelmesi hem de bizim gençlerimizin Türkiye'ye giderek orayı tanımaları, o kültürü görmeleri, öğrenmeleri ve ortak değerlerimizi paylaşmaları. Biz bunu istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sibonjic, çeşitli faaliyetlerde Bosna Hersek ve Türkiye'nin önemli isimlerini ön plana çıkartmak istediklerini vurgulayarak, "Öne çıkarmak istediğimiz şahsiyetlerden birisi de Sultan Abdülhamit Han. Abdülhamit Han hem Bosna Hersek hem de Türkiye için çok önemli. Hilafetin son padişahı. Biz, Bosna Hersek olarak hala Osmanlı'ya karşı güçlü duygular taşıdığımız için onu tekrar canlandırmak adına bir araya geldik." diye konuştu.

"Sultan Abdülhamit Han, kültür hayatına sahip çıkan bir insandı"

Koronun şefliğini üstlenen Zinaid Agic ise 1978'den itibaren koro çalışmaları yaptığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Sami Sibonjic ve Orhan Çakmak desteğiyle müzik okulumuz daha güçlü faaliyetler gerçekleştirmeye başladı ve beraber daha fazla genci bir araya getirdik. Okulumuzda farklı müzik alanlarında, farklı enstrümanlar çalan öğrencilerimiz var. Sultan Abdülhamit Han, kültür hayatına sahip çıkan bir insandı ve bu nokta benim için çok önemli. Bu bakımdan koro benim için büyük bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğu taşıyarak Sultan Abdülhamit Han korosunun daha iyi olması için çalışıyorum."

Orta okul ve lise öğrencileri ağırlıklı olmak üzere çeşitli yaş gruplarının bir araya geldiği 50 kişilik koro 6 ay önce kuruldu.

PTT'nin desteğiyle, İstanbul'da ve Ankara'da konserler veren grup, repertuvarındaki eserleri Arapça, Boşnakça, İngilizce ve Türkçe dilinde yorumluyor.

AA

Etiketler: Bosna Hersek, Abdülhamid, Türkiye, koro
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