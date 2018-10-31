Bu belediye tasarrufta örnek olsun

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde belediye bozulan yollardan çıkarılan parke taşları ile yeni yollar yaparak, yıkılan binalardan alınan malzemeleri kullanarak tasarruf sağlıyor.

Azdavay Belediyesi, ilçedeki yatırımlarında tasarruf sağlamak için ikinci el malzemeleri değerlendiriyor. Ilgaz Dağı’ndaki yol çalışması sırasında sökülen parke taşlarını ilçeye getirerek kullanan belediye, yıkılan binalardan çıkarılan malzemeleri ve mobilyaları da yeniden değerlendiriyor. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, 3 bin 600 nüfuslu ilçelerine önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Yatırımları gerçekleştirirken ikinci el malzemeler de kullandıklarını ifade eden Civelek, borçlanma yapmamaya özen gösterdiklerini vurguladı.

ILGAZ DAĞI’NDAN GETİRDİK

Uzun süredir ikinci el malzemeleri değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Civelek, “2004 yılında Karayollarının ilçemize yaklaşık uzaklığı 120 kilometre olan Ilgaz Dağı’nda sökmüş olduğu kilitli parke taşlarını personelimle beraber kamyonlara yükleyerek ilçemize getirdik. Getirmiş olduğumuz 67 kamyon parke ile eski sanayi sitesi önündeki 16 bin metrekare alanı çamurdan kurtardık ve bugünkü değeri ile 240 bin liralık malzemeyi geri kazandırmış olduk” diye konuştu.

