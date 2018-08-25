Bu bir çevre katliamı: Temiz bırakın, temiz bulun

Türkiye’nin dört bir tarafında sahillere ve ormanlık alanlara akın eden tatilciler ve piknikçiler tabiata büyük zarar verdi. Bundan sonraki tatiller için uyarılarda bulunan yetkililer, “böyle giderse her yer çöp dağı olacak. Herkes sorumluluğunu bilmeli” dedi.

TATİLCİLER ÇÖP DAĞLARI OLUŞTURDU

Türkiye’nin dört bir tarafında sahillere ve ormanlık alanlara akın eden tatilciler ve piknikçiler tabiata büyük zarar verdi. Ağaçları tahrip edenlerle, çevreyi çöplüğe çevirenlerle ve denizleri kirletenlerle mücadele edenlerse yine temizlik görevlileri oldu. Muğla’nın Marmaris ilçesi de benzer görüntülere sahne oldu. Tatilciler sahillerde etrafı kirleterek vakit geçirirken, belediye ekipleri de çöplüğe dönen bölgeyi temizlemekle meşguldü. Özellikle de çadır tatili yapanların kirlettiği çevre, duyarlılık sahibi vatandaşları üzdü.

Herkes sorumluluğunu yerİne getirmeli

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü tatilcilere şu sözlerle seslendi: “Bu alan Marmaris Belediyesi sorumluluk alanında değil. Önemli olan kimin sorumluluğunda olduğu da değil. Önemli olan sizlerin sorumluluklarınızı yerine getirmenizdir. Lütfen tatil yaptıktan sonra burayı temiz bırakın. Mesai arkadaşlarım izin yapmaksızın alın teriyle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Lütfen bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmayın.”

Uyarılar İşe yaradı mı?

Uyarının ardından bazı vatandaşlar denize atılmış pet ve cam şişeler ile naylon poşetleri topladı. Bazıları ise denizde yüzmeye ve çadır önlerinde oturmaya devam etti. Pet ve cam şişe, naylon poşet, temizlik bezleri ve yemek artığı yaklaşık 500 kilo atık toplanarak imha edilmek üzere araçlarla Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi’ne götürüldü.

Koy mu, çöplük mü?

İstanbul’daki Kilimli Koyu’nda kalan kampçılar ve günübirlik turistler de, bölgenin kirlenmesine sebep oldu. Şile ilçesinin Ağva semtinde bulunan koy artık ufak bir çöplüğü andırıyor. Koyda kâğıt çöplerden karpuz kabuklarına, pet şişelerden kilimlere kadar türlü türlü çöpe rastlamak mümkün.

Yarınlar İçin temİz çevre

Kocaeli Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile de, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladığı anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerde çöpleri bırakan tatilcilere “Bize temiz bir çevre bırakın.” diyerek tepki gösteren çocuklarını kayda alan Orçun Maviş, ailesiyle birlikte sahillerdeki çöp toplama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.