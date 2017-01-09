Bu illerde okullar yarın tatil..

Kar yağışının bugün de etkisini arttırmasının ardından öğrenciler merakla okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu.

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. BALIKESİR’in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. YALOVA Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu. TOKAT il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. ÇANAKKALE Valiliği'nden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları (kar-buzlanma) nedeniyle merkez, Çan, Lapseki, Ezine, Eceabat, Biga, Yenice, Bayramiç, Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Gökçeada’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel-resmi okullar ve kurumlar, 10.01.2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

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