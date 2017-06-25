Bu kez cemaat bayramlaşmadan çıkmadı

​Ordu’nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde geçtiğimiz yıllarda bayram namazının ardından cemaatin bayramlaşmadan camiden çıkmasına izin vermeyen imam Yusuf Kırca, bu kez herkesi serbest bıraktı. Ancak cemaat bayramlaşmadan cami bahçesinden ayrılmadı.

Ordu’nun Akkuş ilçesi Çayıralan mahallesinde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, adeta gelenek gelenek haline getirdiği bayramlaşmadan cemaatin camiden çıkmasına izin vermemesi ile gündeme gelmişti. Kırca, bu bayram namazından sonra herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Daha önce herkesten önce cami bahçesine çıkarak cemaatin ayrılmaması için kapıları kapatan Kırca, bu kez kapıları açık bıraktı. Yıllardır toplu olarak bayramlaşmaya alışan Çayıralan halkı, kendileri uzunca bir sıra oluşturarak tek tek bayramlaştı.Bayramlaşmaya kendisi de katılan İmam Kırca, cemaatin bu davranışından mutlu olduğunu söyledi. Amacının küslüklerin bayram vesilesi ile ortadan kalkması olduğunu ifade eden Kırca, geçen yıllarda dabunun için çabaladığını belirtti. DHA

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