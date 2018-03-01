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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bu köye kapısı olan asma köprüden geçilerek giriliyor

01 Mart 2018, Perşembe 12:21
Artvin'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Köylüler, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor.

Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor.

SIRAT KÖPRÜSÜ' BENZETMESİ

Irmakyanı Köyü Muhtarı Mehmet Delioğlu, köprüyle ilgili olarak, "Hiçbir tehlikesi yok ve çok rahatız. Korkumuz yok. Sadece büyük kamyonlar geçerken biraz sallanıyor ve oda biraz heyecan veriyor. Yoksa yıllardır sorunsuz geçiyoruz" dedi.

Kamyon şoförü Yusuf Yılmaz da sırat köprüsü benzetmesi yaptığı köprüden yıllardır geçtiğini belirterek, "Bazen köprünün tahtaları çürüdüğü için araçlarımızın lastikler araya düşüyordu. Tahtalardaki çiviler lastiğimizi patlatıyor. O anda korkuyla geçtiğimiz olmuştur. Ot yüklü kamyonla geçerken biraz sarsıntı çok oluyor. Yaşam mücadelemiz böyle gelmiş böyle gidiyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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