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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bu nine, başka nine

20 Haziran 2018, Çarşamba 23:58
Çayeli, Senoz Vadisi’nde yaşayan Ayşe Erdem nine, “Sığır (inek) ürünlerinden başka hiçbir şey yemem. Çay da içmem. Bu güne kadar böyle yaşadım, Allah’a şükür” diyor.

Rize’nin Çayeli ilçesi Ormancık Köyü’nde yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Erdem Nine ömrü buyunca sadece inek ürünleriyle beslendiğini söyledi.

Marketlerden alınan hiçbir şeyi yemeyen Ayşe Erdem Nine, “Çay dahi içmedim, içmem. Bu güne kadar böyle yaşadım. Şikâyetçi değilim” diyor.

Son yıllarda sadece kış aylarında mecburen İstanbul’daki çocuklarının yanına geldiğini söyleyen Ayşe Nine, “Çocukluğum hep köylerde, yaylalarda geçti. Çok çobanlık ettim. Bizim zamanımızda çok fakirlik vardı. Öyle günler gördük ki, doyana kadar ekmek bile yiyemezdik. Ama her evde inek vardı. Süt sağar, ondan her şey yapar ve yerdik. Şimdi her şey dışarıdan alınıyor. Aslında asıl fakirlik şimdi var. Parası olmayan aç kalır” dedi.

HANIMLARINIZLA İYİ GEÇİNİN

“Yoğurt, lahana çorbası, süt... Hep bunları yerim. Sığır (inek) ürünlerinden başka hiçbir şey yemem. Bu yaşıma kadar hep böyle yaşadım. Zeytin, karpuz, domates... hiçbirini yemem. Çay da içmem. Ömrüm boyunca hiç içmedim. Reçel dahi yemem. Ciddî bir hastalığım yok. Artık tarla işi yapmıyorum tabi” diyen Ayşe Erdem Nine, gençlere de şu tavsiyede bulundu:  “Şimdiki gençler tavsiye, nasihat dinler mi ki. Ama ben yine de diyeyim: Hanımlarınızla iyi geçinin. Tatlı dilli olun. Tatlı dil oldu mu gerisi düzelir. Anne babalarınızın kıymetini de bilin. Çocuklarınızla ilgilenin. İyi olun, iyilik görün.”

HABER: ÖMER ŞENÖZ

Etiketler: rize, çayeli, senoz, nine
Okunma Sayısı: 332
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