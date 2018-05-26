Sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolunda temizleme çalışmaları sürüyor.

Su baskınlarının yaşandığı, bazı evlerin ise kısmen yıkıldığı kırsal Doğancı Mahallesi'nde hasar tespiti yapılıyor.

Kırsal Doğancı ile Misi mahalleleri arasındaki bölgede dün yaşanan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Bursa-Orhaneli karayolunda ekipler aralıksız çalışıyor.

Bölgedeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapanan yolları iş makineleriyle toprak yığınlarından temizlerken, Misi Mahallesi'nden Orhaneli istikametine araç geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, vatandaşların mahsur kaldığı kırsal Doğancı Mahallesi'nin girişine kadar olan kısmı iş makineleriyle temizleyerek araçlar için yol açtı. Mahallenin sokaklarında hasar tespit çalışması yapılırken, vatandaşlar da evlerindeki tahribatı gidermek için çaba sarf ediyor.

"2 ev ve birçok ahır kısmen yıkıldı"

Mahallede yaşayan İbrahim Çetin, yaptığı açıklamada, selin bölgede hasara sebep olduğunu söyledi.

Çetin, Doğancı Mahallesi'nde birçok evin sular altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılarımız çok. Hasar tespit çalışmaları başladı. Mahallede suyumuz yok, 10 eve ise elektrik verilemiyor. 2 ev ve birçok ahır kısmen yıkıldı. Bütün evlerin giriş katlarını su bastı. Telef olan tavuklar var. Büyükbaş hayvanlarımızda telef söz konusu değil. Şu an için Valilik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmasını sürdürüyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması."

"Bu zamana kadar böyle afet yaşamadım"

Evi kısmen yıkılan Hasan Yıldız da 5 kişi yaşadıkları evde canlarını zor kurtardıklarını aktardı.

Yıldız, suyun aniden geldiğini belirterek, "Ne olduğunu anlamayamadık. Su aniden geldi ve her şeyimizi alıp gitti. Evimdeki para ve altınları da sel götürdü. Altınları komşular bulup getirdi ama halının altındaki 3 bin 500 lira sele kapıldı. 72 yaşındayım, bu zamana kadar böyle afet yaşamadım." ifadelerini kullandı.

"Evimdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi"

Evini su basan Halil Esen de sağanağın 3-4 saat sürdüğünü hatırlatarak, "Evin yanındaki dere taştı, arka kısmında ise toprak kayması oldu. Eşim ve ben evdeydik. Terasa kaçtık, canımızı zor kurtardık. Evimdeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Geceyi mahallede annemin evinde geçirdik." diye konuştu.

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