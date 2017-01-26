Bugün ve yarın etkili olacak...

İstanbul'da kar yağışının, bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'da devam eden kar yağışı, yarın öğle saatlerinden hafifleyecek cumartesi günü ise aralıklarla devam edecek.

Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklığın bugün ve yarın gece eksi 2, gündüz ise 1-2 derece dolayında olması bekleniyor. Ayrıca bugün ve yarın kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kar yağışı nedeniyle 7 bin personel, bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapıyor. Yol Bakım Daire Başkanlığı Kışla Mücadele ekipleri de dünden itibaren belirlenen güzergahlarda konuşlandırıldı.

Çalışmalar, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluşturulan kriz masasından yönetiliyor.