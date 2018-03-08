'Burası Ege Denizi' diyerek kandırıldılar

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen yabancı uyruklu 13 kişi, organizatörleri tarafından "Burası Ege Denizi" diyerek terk edildikleri baraj kıyısında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ayvacık Barajı yakınlarında yabancı uyruklulardan oluşan bir grubun bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 13 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı uyrukluların, organizatörleri tarafından "Burası Ege Denizi" diyerek baraj kıyısına bırakıldıkları öğrenildi. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. AA

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