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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bursa-Ankara otoyolunda tehlikeli olay

13 Haziran 2018, Çarşamba 10:20
Bursa'da otoyoldaki üst geçitten atılan kaya parçaları yolcu otobüsü ve otomobilde maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara otoyolunun Ali Haydar Akın viyadüğündeki üst geçite çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Bülent Aydın yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü ve 34 KK 1988 plakalı otomobile kaya parçaları atıldı.

Atılan kaya parçaları otobüs ve otomobilin camından içeriye girdi.mOlayın ardından yol kenarında duran araçların sürücüleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları incelemede şüphelilere rastlayamadı.

Otobüste bulunan 30 yolcu ise olay yerine gelen firmaya ait başka otobüse aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Büyük bir kaza atlattık"

Yolcu otobüsünün sürücüsü Bülent Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyrederken bir anda kayanın kendisine geldiğini fark ettiğini söyledi.

Manevra yaparak kaya parçasından kurtulduğunu belirten Aydın, "Manevra yapmasam kaya direkt bana çarpacaktı. Ben manevra yapınca kaya camdan girip yan tarafta bulunan muavin koltuğuna çarptı. O koltukta 20 saniye önce muavin oturuyordu. Büyük bir kaza atlattık. Saldırı sadece bize değildi. Diğer araçlara da atıyorlardı. Olayın ardından otobüse durdurunca iki kişi gördük ama kaçtılar." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Bursa, otobüs, kaya, trafik
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