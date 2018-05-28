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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bursa'da ağır bilanço: Vatandaşlar destek bekliyor...

28 Mayıs 2018, Pazartesi 12:57
Bursa'da Cuma günü sağanak nedeniyle meydana gelen selde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü belirlendi. Selin en fazla zarar verdiği Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, 100 dekar arazinin de sular altında kaldığı tespit edildi.

Bursa'da cuma saat 17.00 sıralarında zaman zaman doluya dönüşen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Uludağ'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele sebep oldu.

Bursa'nın Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile ulaşımı sağlayan Orhaneli yolu üzerinde 5 bölgede selin getirdiği molozlar yolların kapanmasına neden oldu. Selde biri kamyon 5 araç kullanılamaz hale gelirken onlarca araç da hasar gördü.

Kapanan karayolunda mahsur kalanlar gece boyunca devam eden çalışmaların ardından iş makineleri ile kurtarıldı. Aynı gece trafiğe açılan karayolu tekrar kapatıldı ve bir gün sonra kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Selin ardından Bursa Valiliği'nce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Selde en fazla zarar gören bölgenin merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü olduğu belirlendi. Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, çoğu meyve bahçesi yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi. Birçok evin de hasar gördüğü Doğancı'da köylüler kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Kentte merkez Gürsu ilçesinde de armut, elma, şeftali ve ayva ağaçlarının dikili olduğu 1000 dekarlık alanda, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında arazinin selde zarar gördüğü kaydedildi. Ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bölgenin çamurlu ve balçık olması nedeniyle zararın boyutunu henüz tespit edilemediği öğrenildi.

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DHA

Etiketler: bursa, sel, musibet
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