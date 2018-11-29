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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bursa'da dikenli fare koruma altına alındı

29 Kasım 2018, Perşembe 21:03
Türkiye'de Mersin, Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan dikenli fare, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Ziyaretçilerin, hayvanat bahçesinde görebileceği dikenli fareler, görevlilerce özel cam fanuslarda barındırılıyor ve vitaminli yemlerle besleniyor.

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dikenli fareler, belirli bir sayıya ulaştığında tekrar doğaya salınacak.

Kemirici bir tür olarak bilinen ve isimlerini, kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alan fareler, tüysüz sert pullarla kaplı kuyruğa sahip. Gruplar halinde yaşayan dikenli farelerin beslenmelerinin diğer farelerle aynı olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: dikenli fare, Bursa
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