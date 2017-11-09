Bursa'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, aralarında Suriyelilerin de yer aldığı 27 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 kişi hakkında terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan zanlılar emniyete getirildi. AA

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