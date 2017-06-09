Bursa'da kuvvetli sağanak

​Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. İhbar gelen bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ise bazı yapıların altına ve otobüs duraklarına sığındı. Bursa-İzmir ve Bursa-İstanbul karayolları başta olmak üzere ana arterlerde, su birikintileri nedeniyle kent içi ulaşımda aksamalar yaşandı. AA

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