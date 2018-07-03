Bursa'da tehlikeli gerginlik

Bursa'da kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli, 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından mahalleli olay yerinde bulunan Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı.

Olay, Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından Suriyeli grup ve mahalleliler arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken mahalleliler toplanarak Suriyelileri protesto etti. Bu grup, protesto sırasında Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı. Yaklaşık 500 kişi olduğu belirtilen grubun, polisin ikna etmesinin ardından dağıldığı belirtildi. Sputnik Türkiye

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