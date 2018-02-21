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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bursa'da toplu taşımaya indirim geliyor

21 Şubat 2018, Çarşamba 22:23
Bursa'da ulaşım ücreti ne kadar indirim gelecek mi sorusu yanıt buldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, toplu ulaşımın daha fazla tercih edilmesi için yeni bir indirim yapmayı düşündüklerini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz aylarda toplu ulaşımda indirimyaptıklarını hatırlatarak bir kez daha indirim yapmayı düşündüklerini, toplu ulaşımın daha fazla tercih edilmesi için girişimlerinin süreceğini söyledi.

'TOPLU ULAŞIM DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu yapıldı. Rutin gündem maddeleri görüşüldüğü meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş yatırım ve projeleri de ele alındı. Başkan Alinur Aktaş, toplu ulaşımda geçtiğimiz aylarda indirim yapıldığını hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte toplu ulaşımda bir kez daha indirim yapmak istiyoruz. Toplu ulaşımın daha fazla tercih edilmesiyle ilgili girişimimiz de var. Yazılımlarla ilgili ciddi yatırımlarımız olacak. Minibüsçü esnafıyla da görüşmelerimizde dönüşüm yapılması ve elektronik sisteme geçilmesi gerektiğini ilettik. Bundan sonraki görüşmelerde de derdimiz bu olacak" dedi.

'KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKARILACAK'

Mecliste toplu ulaşım konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, raylı sistemin kapasitesini iki katına çıkartmak için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Raylı ulaşımda işletme süresini 2 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini belirten Çapar, "Raylı sistemde mevcut yazılım, ana omurgada üç buçuk dakika, Emek ve Üniversite ile Kestel hattı eklemesine ise 7 dakikada bir trene müsaade ediyor. Şu andaki tabloda ise bunun üzerinde bir talep var. Var olan sistemin kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Çapar, bunun yanında otobüs kontrol merkezi ve otobüs şoförlerinin eğitiminin yapılacağı Buruluş Akademi ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile ilgili gerekli çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    22.2.2018 09:10:39

    B.B.ŞEHİR B.MEMURU olarak tayin edilen sn.AKTAŞ siz ilçe bel.bşk.iken B.ŞEHİR BLD.MECLİS ÜYESİ idiniz.ULAŞIMA-SUYA ZAM YAPILIRKEN BUNLAR FAZLA diye itiraz ettiğinizi duymadık. AKP nin oyları % 30 larda diye bizzat partinizin idarecilerinden bu bilgileri duydum.SEÇİM için indirim yapacağınıza BURSA B.ŞEHİRDEKİ 4 BİNE YAKLAŞMIŞ TAŞERON İŞÇİ için kadro verin görelim.HODRİ MEYDAN.

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