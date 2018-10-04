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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bursa'da zamlı ekmek fiyatları düşürüldü

04 Ekim 2018, Perşembe 20:10
Ankara ve İstanbul'da ekmeğe yapılmak istenen zamların durdurulmasının ardından, Bursa'da 1 aydır uygulanan zamlı ekmek fiyatı da geri alındı.

Bursa'da 9 Eylül'de zam yapılmasından beri 250 gram ekmek 1.5 liradan satılıyordu. Halkın tepkisinin ardından valilik zammı iptal ettiğini duyurdu.

Bursa Valiliği "Yarından itibaren geçerli olmak 250 gram ekmeğin önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir" dedi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 'nin, 03.09.2018 tarihli ve 7 sayılı toplantısında 1.50 TL olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatı;  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 inci maddesi gereğince, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1.25 TL üzerinden satışının devamına karar verilmiştir."

TÜKETİCİLERDEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

5 nüfuslu bir ailenin günde 5 ekmek aldığı düşünüldüğünde günlük 7.5 lira, aylık 225 lira sadece ekmeğe harcadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etmişti:

"Bu çok ciddi bir rakamdır. Fırıncılar Odası başta olmak üzere ilgililer tarafından bu zammın yerinde ve haklı olup olmadığı noktasında yeniden bir değerlendirmeye alınmasının tüketici açısından son derece hayati bir önem taşıdığını belirtmek isteriz. Bu konuda çözümün kamunun elinde olduğunu tüketici olarak biliyoruz ve yardım istiyoruz. Gündemde olan Ankara ve İstanbul'daki ekmek zamları konusunda Ticaret Bakanlığı ile ilgili valilerin açıklamaları oldu. Ankara ve İstanbul'daki ekmek fiyatlarındaki değerlendirmenin Bursa için de yetkililer tarafından yapılmasını büyük yarar görüyoruz. İstanbul ve Ankara'dan yüzde 20 daha pahalı ekmek tüketiyoruz."

Sputnik Türkiye

Etiketler: Bursa, ekmek, zam, ekonomi
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