Bursa'daki yangın korkuttu: 7 işyerine sıçradı!

Bursa'nın İnegöl İlçesi Mobilya Sanayi Sitesi'nde bulunan alt katı satış mağazası olan iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangında alevler kısa sürede bitişikteki 7 işyerine de sıçradı.

İnegöl İlçesi'ndeki Mobilyacılar Sanayi Bölgesi'ndeki Osmanbey caddesi üzerinde faaliyet gösteren alk katında satış mağazası bulunan bir mobilya imalathanesinin ikinci katında saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede iki katlı imalathaneyi sardı. Alev topuna dönen imalathanedeki yangın müdahalelere rağmen bitişikteki 7 işyerine de sıçradı. İşyerinde kimsenin çalışmadığı saatte çıkan yangında alevlerin kısmen zarar verdiği 1. Çayır sokaktaki üç apartmanda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede endişe yaratan yangına İnegöl'ün yanısıra Bursa merkez ve Yenişehir ve Bozüyük’ten takviye itfaiye ekipleri istendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen imalathanelerde bulunan tahta ve yanıcı maddeler nedeniyle alevler hızla yayılmaya devam edince, Bursa'daki 18 ilçenin itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Maddi zararın çok büyük olduğu belirtilyen yangın can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis, çevrede toplanan vatandaşları güvenlik amacıyla uzaklaştırırken, bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa ve ilçelerinden gelen takviye ekiplerle 19 araç 60 personelin müdahale ettiği yangın 3 saati aşkın bir süre ardından söndürüldü. 3 bin metrekare alanda etkili olan yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekipleri soruşturmaya başladı.