Bursa'dan üzücü kaza haberi!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikanın gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan midibüs, Mudanya Yolu olarak da bilinen Sanayi Caddesi'nde hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında önündeki araca çarptıktan sonra devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. 4 kişi öldü Midibüsün, bir otomotiv fabrikasının 16.00-24.00 vardiyasından çıkan işçilerden bazılarını taşıdığı belirtildi. Kazada, midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Akın Demirkan (41) ile 16 SJT 66 plakalı araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) öldü. Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralanan ve ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılan 11 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüs ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA

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