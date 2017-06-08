Bursa merkezli operasyon: 10 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ilde, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yeşilırmak Cihangir Eğitim A.Ş'nin 14 çalışanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Antalya ve Giresun'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.P.Ç, C.U, E.K, F.S.E, H.D, L.Ç, M.A, M.Y, M.Y ve S.Ş, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullanıcısı oldukları ve verilen talimata uyarak Bank Asya'yı "kurtarmak" için bu bankaya para yatırdıkları belirlendi.

Yakalama kararı bulunan 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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