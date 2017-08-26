Bütün uyarılara rağmen...

Adana yasak olmasına rağmen mısır hasadı sonrası tarlalarda kalan anızın yakılması nedeniyle kent, duman altında kaldı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, anız yakan çiftçilere dekar başına 42- 250 lira arasında para cezası vermesine rağmen bunun önüne geçemiyor.

Daha fazla dikkat: Anız yakmadan önce bir kez daha düşün

Çiftçilerin bir bölümü, mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek için anız yakmaya devam ediyor.

Kenti kaplayan sis ve duman, nefes almayı güçleştiriyor, trafikte görüşü azaltıyor.

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Hıfz ve hayat arşı toprak

Bediüzzaman “Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Azamın, manevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar, dört arş-ı İlâhîsi var: Birisi, hıfz ve hayat arşıdır ki topraktır. İsm-i Hafîz’in ve Muhyî’nin mazharıdır…” (Lem’alar, s. 646) diyor.

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