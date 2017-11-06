Büyük abdestini bile tutamayan bir pir-i fani neden 15 aydır tutuklu?

Gergerlioğlu: Büyük abdestini bile altına kaçıran hasta bir tutukluyu cezaevinde tutmak nasıl bir şeydir? Yaşlı bir insanı 15 ay cezaevinde tutmanın adaletle izahı var mı? O halde bu tutukluluk nasıl olur da devam ediyor?

Artı Gerçek yazarı ve eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinden her gün ‘inanılmaz’ haberler geldiğini ve bir insan hakları savunucusu olarak susmasının mümkün olmadığını belirterek ’81 yaşındaki bir pir-i fani’ Hacı Mustafa Türk’ün tahliye edilmesi gerektiğini yazdı.

Mustafa Türk’le ilgili olarak oğlu Nefroloji uzmanı doktor olan Prof. Dr. Süleyman Türk’ün mektubuna yer veren Gergerlioğlu 15 Temmuz’un hesabının MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı değil de 81 yaşındaki hasta bir ihtiyardan sorulmasını eleştirdi.

Gergerlioğlu yazısında şu ayrıntılara ve görüşlere yer verdi:

“Mustafa Türk (81Y) Türkiye genelinde tanınan ömrünü vakıf ve hayır faaliyetleri ile geçirmiş ve birçok siyasinin (Bülent Arınç, Necati Çetinkaya, Celalettin Güvenç, Muzaffer Yurttaş ve ismini sayamadığım birçok Manisa Valileri, Rektörler, üst düzey bürokratlar, Belediye Başkanlarının) elini öpmek için sıraya girdiği, ömrünü ve mal varlığını ülkesi için “nitelikli inançlı ve aydın insan yetiştirme mücadelesine”harcamış bir piri fanidir.

Ülkemizin başına örülen 15 Temmuz darbe tezgahı sonrası göz altına alındı darbenin hesabı ülkenin MİT başkanı ve Genelkurmay Başkanı’na değil de eli bastonlu 81 yaşındaki Babam’a soruldu.

Yaklaşık 15 aydır Manisa cezaevinde 14 kişilik koğuşta 29 kişiden biri olarak özgürlüğü elinden alınmış mahzun ve mazlum bir şekilde beton üstüne konmuş bir minderde (Yatak olarak kullanıyor) yaşam savaşı veriyor.

Koğuşta bir tuvalet ve banyo olduğu için ciddi hijyen problemleri yaşıyor. Ağabeyim Mehmet Türk (60 Y) ile aynı hapishanede olduğu halde son 2 aya kadar aynı koğuşa verilmedi.

Ağabeyimi çok şükür 2 ay önce yanına verdiler, bu öylesine bir haberdi ki son bir yılda hiç bu kadar sevinmemiştik aile fertleri olarak, başta Annem tüm ailenin gözyaşları sel oldu çünkü Ağabeyim artık Babama destek olabilecek, onun zaruri ihtiyaçları için ona yardımcı olacak ve dahası Babam banyo yapabilecekti artık.

Ağabeyim gördükleri karşısında şok oldu, çünkü Babam aylardır banyo yapamadığı için sırtında ciddi yaralar oluşmuştu. Maalesef 15 aydır hapishanede esir. Suçu fakir talebelere yardımcı olmak ve vakıf gönüllüsü olmak.

Herkesin düne kadar elini öpmek ve görüşmek için sıraya girdiği, elini öpmeden köyünün önündeki Ankara asfaltından geçilmeyen köyündeki mütevazi evinde yaşayan gönül insanı Babam bir çok masum insanın başına geldiği gibi darbe bahanesi ile tutuklandı.”

Büyük abdestini bile altına kaçıran hasta bir tutukluyu cezaevinde tutmak nasıl bir şeydir? Bu yaşlı insan yargılanıyor mu, cezalandırılıyor mu? Yargılanması tutuksuz da yapılabilecek yaşlı bir insanı 15 aydır bu koşullarda cezaevinde tutmayı adalete, vicdana, insafa, merhamet duygusuna izah etmek mümkün mü? Mazlumun duasından da, bedduasından da ürpermemek mümkün değildir. Zira mazlum bunları çok yürekten yapar, etkisi bir şekilde ortaya çıkar. İnsan olanın bu manzara karşısında etkilenmemesi mümkün değil. Hepimizin babası var, bir kısmımız babayız, bu vakayı kendi babasını onun yerine koyarak hissetmeyen var mıdır? Mutlaka bu yaşlı kişiyi tutuklu yargılayanların da babası vardır. Sanırım şu tablonun babalarında olmasına yürekleri dayanmaz. O halde bu tutukluluk nasıl olur da devam ediyor?

Oğlu Süleyman Türk anlattıklarıyla bu sorunun cevabını da veriyor.

“Bir hafta önce lütfettiler mahkemeye çıkardılar. Sayın mahkeme heyeti üyeleri “sen yaşlısın belki tahliye edebilirdik ama şahitler gelmedi (7 şahitten 4’ü gelmemiş) o nedenle tutukluluğunun devamını uygun görüyoruz” şeklinde fikir beyan etmişler.

Eğer benim ülkem darbe suçlaması ile 81 yaşındaki bu Piri Fani Babacığımı tutukluyorsa benim söyleyecek hiçbir şeyim yoktur.

Lütfen Babamın bir an önce özgürlüğüne kavuşması için daha fazla desteğinizi arzu ediyoruz.

Ülkem İçin Babam çok büyük tehlike arz ediyorsa elektronik kelepçe takılıp evine Anacığımın yanına gönderilmesini istiyorum.

Babamı her gece rüyalarımda ağlıyor görüyorum.

Lütfen bitsin artık bu kabus, masum ve mazlumlar özgürlüğüne kavuşsun.

Lütfen bize yardımcı olun.

Allah Sizden Razı Olsun.

Rabbim sizi iki cihanda aziz etsin.

Saygılarımla Prof. Dr. Süleyman Türk.”

Sanırım bu mektubu Adalet Bakanlığı yetkilileri okuyacaktır. Bu ve benzeri binlerce dramlar için birşeyler yapacaklardır. Zira insan olanın vicdanının sızlamayacağı vakalar değil bunlar. İnsaf ve merhametin ayağa kalkıp feryat edeceği olaylar bunlar. Bir ülkede cezaevleri dehşet verici iddialarla sık sık gündeme geliyorsa o ülkede adalet büyük yaralar almış demektir. Bu ve benzeri binlerce vaka tutuklu ve yakınlarının ruhen büyük bir sarsıntıda olduğunu gösteriyor. Babasından dolayı hasta olan, iyileşemeyen tutuklu çocukları, tutuklu babası için bir şeyler yapamadığı için kahrolan çocuklar ile doluyorsa ülkemiz, durumumuz çok vahimdir. Meselemiz dertlere derman olmaktır. Makalemiz sonrası hem Adalet Bakanlığı yetkililerinden bir açıklama bekliyoruz, hem de bu pir-i faninin tutuksuz yargılandığını görmek istiyoruz.