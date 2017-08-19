Büyük acı...

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu ölen 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi.

Fındık toplamaya gittikler Sakarya'nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada ölen Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz'un (18) bugün sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

KÜRTÇE AĞITLAR ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Sakarya'daki kazada ölen 7 fındık işçisi için, bugün Kızıltepe İlçesi girişindeki Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ile protokol üyeleri katıldı. Cenazede ölenlerin yakınlarından bazıları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalaşanlara hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Ölenlerden Gülistan Boz'un tabutuna gelinlik duvağı, Şengül Akman'ın tabutuna da yazma örtüldü. Vali Mustafa Yaman, hayatını kaybedenlerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi.

Kızıyla yan-yana toprağa verilen Faruk Boz'un babası Mehmet Boz, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun 6 çocuğu ve eşiyle çalışmaya birlikte gittiğini söyledi. Mehmet Boz, "Fındık toplamaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. Çocuklarından biri onunla vefat etti. 4 çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun" dedi.

Ömerli İlçesi'nin Kocasırt Köyü'nde kızıyla yan-yana defnedilen Şengül Akman'ın da karaciğer nakli olan 17 yaşındaki kızı Emine Akman'ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne bağlı Çamlıca Beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.