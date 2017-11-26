Büyük buluşma

İzmir’de Müftülük tarafından organize edilen ve çeşitli kurumların il müdürlüklerince desteklenen ‘Sabah Namazı Buluşması’ için bir araya gelen İzmirli vatandaşlar, Hisar Camii’nde her yaştan hemşehrileriyle birlikte saf tutmanın huzurunu yaşadı.

İzmir İl Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, çocuk, kadın, erkek, her yaştan vatandaş sabah namazı için bir araya geldi. Hisar Camii’nde kılınan namazın ardından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, birlik beraberlik konularıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi. Topoğlu, 81 ilde düzenlenen “Sabah Namazı Buluşması”na katıldıklarını ve gençleri bir araya getirdiklerini ifade etti.

VATANSEVER GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

Buluşmada Türkiye’nin içinden geçtiği süreç ile ilgili konuşmalar yaptıklarını ifade eden Topoğlu, “Ortak değerlerimiz hakkında sohbet ediyoruz ve gençlerin birlik beraberlik duygularını pekiştirmek istiyoruz.” dedi. Topoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak vatanını, milletini ve bayrağını seven bir gençlik yetiştirmeyi arzuladıklarını söyledi.