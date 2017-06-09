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Büyük operasyonda PKK sığınakları ve uyuşturucular ele geçti

09 Haziran 2017, Cuma 11:57
DİYARBAKIR'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada devam eden operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 sığınak, 1 mağara içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, gıda ve yaşam malzemeleri ile toplam 2 ton 290 kilo çeşitli uyuşturucu maddesi bulundu.

28 Mayıs günü başlayan, 6 ilçeye bağlı 104 köy ile bin 528 kilometrelik alanı kapsayan alanda, 18 komando taburunun katıldığı, polis özel harekat, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 10 bin 47 güvenlik görevlisinin görev yaptığı Bayrak-54 Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor. 

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Haziran 2017 Perşembe günü icra edilen operasyon kapsamında; Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 117 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 7 şahıs gözaltına alınmış, tesis edilen 40 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 151 araç ve 592 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 19 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip, 2 şahıs ise ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ve 1 mağara içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 12 mutfak tüpü, 4 M 16 piyade şarjörü, 120 M 16 piyade tüfeği fişeği, 50 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 sekizli pil bloğu, 1 murç 1 fünye, 500 metre kablo, 7 bölücü terör örgütü kıyafeti, 1 keskin nişancı gizleme ağı, 4 uyku tulumu, 3 panço, 1 hassas terazi, muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELER

Narko-terörizmle mücadele kapsamındaki çalışmalarda çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında şu bilgilere yerverildi:

"Narko-terörizmle mücadele kapsamında; bin 545 kilogram toz, 745 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 290 kilogram narkotik psikotrop madde ile 6 bin 632 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkilerinden numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş ve 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

DHA

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