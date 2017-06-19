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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Büyük yolsuzluğu fabrika çalışanı fark etti

19 Haziran 2017, Pazartesi 19:46
İzmir'in Bornova İlçesi'nde, çalıştığı fabrikanın muhasebe hesaplarında usulsüzlük yaparak 6 milyon lirayı yakınlarının hesabına aktaran muhasebe şefi 40 yaşındaki H.S., fabrika çalışanın dikkatiyle yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ile Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde kurulu olan ve merkezi Bornova'da bulunan fabrikanın yetkilisi İtalyan vatandaşı 39 yaşındaki P.R.'nin şirket hesaplarındaki stoklarda düzensizlikler olduğunu fark ederek şikayetçi olmasıyla harekete geçti. Yapılan incelemede fabrikada muhasebe şefi olarak çalışan ve firmanın banka hesaplarına erişim yetkisi olan H.S.'nin muhasebe kayıtlarında oynama yaptığı tespit edildi. H.S.'nin şirket hesabından 258 ayrı EFT işlemi yaptığı ve arkadaşı 34 yaşındaki C.F.D.'nin banka hesabına, 6 milyon 85 bin 251 TL aktardığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, H.S.'nin ayrıca kendi kız kardeşi T.S. ve C.F.D.'nin kardeşinin oğlu 24 yaşındaki A.K.'nin hesabına da şirket hesabından para aktardığını belirledi. Araştırmalar sonucunda yapılan operasyonda H.S., C.F.D. ve A.K. gözaltına alındı. C.F.D.'nin iki ayrı adresinde yapılan aramada, 39 bin 400 TL para, para sayma makinesi, 28 çeyrek altın, 9 ata altını, çeşitli künyeler ve ziynet eşyaları, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi. A.K.'ın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör içerisinde 6 adet mermi, T.S.'nin evinde de annesinin adına kayıtlı banka hesabında 200 bin TL olduğunu gösteren hesap cüzdanı bulundu.

Suç Gelirleri Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucunda ise gözaltına alınan zanlıların akrabalarının üzerine kayıtlı değeri yaklaşık 800 bin TL olan 4 araca ve iki gayrimenkul ile şüphelilerin bankalarda bulunan hesaplarına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla sonradan gözaltına alınan M.B.K. (28) ve İ.T.(53) ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

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