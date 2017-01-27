Buz tutan şadırvan şelaleye döndü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Şadırvana abdest almak veya su içmek için gidenler ise buz engeline takıldı.

Merkez Yakutiye İlçesindeki Sanayi Siteler Cami önündeki şadırvana abdest almak ya da su içmek su içmek için gidenler buz engeliyle karşılaştı. Şelaleye dönen şadırvanı görenlerden Kenan Yarbaş, "Abdest almak için geldiğimiz şadırvanı böyle görünce korkmadık değil ama manzara her ne kadar korkutucu olsa da tablo gibi bir görüntü oluşmuş" dedi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgede yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı. Belediyeler, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Tüm olumsuz hava koşularına rağmen dışarı çıkan çocuklar aileleri ile birlikte kartopu oynayıp kızakla kayarak tatilin keyfini doyasıya çıkardı. Gece ve gündüz soğukların hüküm sürdüğü Erzurum'da hayvan severler ise sokakta yaşayan köpek, kedi ve kuşlar için doğaya yem ve su bırakılmasını istedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 120, Konaklı'da 115, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 75 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise Ağrı'da 86, Muş'ta 65, Erzurum'da 45, Kars'ta 31, Ardahan'da 21, Iğdır'da 8 santime ulaştı. Dün gecenin en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Iğdır ve Kars'ta 9, Erzincan ve Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Muş'ta 4 derece olarak ölçüldü.