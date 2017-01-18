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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Buza yapışmış halde bulunan kedi tedaviye alındı

18 Ocak 2017, Çarşamba 11:55
Isparta'da çenesi ve kuyruğundan buza yapışmış halde bulunan sokak kedisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Isparta'da oturan Osman Güler, evinden işe gitmek için çıktığı sırada kedi sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden Güler, bir kedinin kuyruk ve çenesinin buzlanma nedeniyle yere yapıştığını fark etti. Kedinin kuyruğu ve çenesini buzdan kurtaran Güler, hayvanı veterinere götürdü. Buradaki tedavi ardından kedinin bakımı ve tedavisini üstlenen Güler, birkaç gün ona evinde baktı. Kedinin iyileşmemesi üzerine Güler, arkadaşı iler birlikte kediyi 50 kilometre uzaklıktaki MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yard.Doç.Dr. Yusuf Sinan Şirin, Uzman Dr. Harun Çınar, veteriner hekimler Betül Şensöz ve Nuri Uysal tarafından kontrol edilen ve röntgeni çekilen kedi tedaviye alındı. 

SOKAK HAYVANLARINA ÜCRETSİZ TEDAVİ

Yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi görecek kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yard.Doç.Dr. Yusuf Sinan Şirin, şöyle dedi:

"Kedinin ön tetkiklerini yaptık. Röntgenini çektik. Çenesinde ya da başka bir yerinde hiçbir kırığı yok. Yalnız yeme problemi çektiği için güçsüz ve zayıf düşmüş. Bunun için serum tedavisine başladık. Ve bir süre yoğun bakım ünitemizde antibiyotik tedavisi uygulayacağız. Çenesinde oluşan yarayı tedavi edeceğiz. Durumu biraz güç ama kedinin hayata tutunması için bütün tedavilerini uygulayacağız. Soğuk hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının hayata tutunmaları açısından duyarlı vatandaşlarımıza ihtiyaç var. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyorum; üniversitemiz hayvan hastanesinin kapıları her zaman sonuna kadar açık. Hiçbir ücret talep etmeden sokak hayvanlarımızın tedavisini yapıyoruz."

"DIŞARDA HAYATTA KALMALARI ÇOK ZOR"

Osman Güler de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta kalan ve zor günler geçiren kediyi tedavi ettirmek amacıyla MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdiklerini belirterek, "Uzman veterinerler sayesinde tedavi edilecek. Soğuk hava şartlarında hayvanların dışarıda hayatta kalmaları çok zor. Buradan tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

DHA

Etiketler: ısparta, kedi
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