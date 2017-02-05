Çağlayancerit'te deprem

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi'nde, Richter ölçeğine 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22.49'da merkez üssü Bolukdamlar Mahallesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı olmadı. DHA

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