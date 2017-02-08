Çalınan jantları internetten iz sürerek buldu

Milli antrenör Onur, bir kazaya karışan otomobilini tamir edilmesi için 31 Ocak'ta Kenan Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir kaportacıya bıraktı.

Ertesi gün, tamirhanede yer olmadığı için dışarıda bırakılan otomobilin jantlarının çalındığını öğrenen Onur, tüm tanıdık ile dostlarına haber vererek internette "satılık jant ilanlarına" bakıp haber vermelerini istedi.

Arkadaşlarının gönderdiği jant fotoğraflarını inceleyen Onur, jantların Saruhanlı ilçesinde bir dükkanda olduğunu belirledi.

Arkadaşlarını da yanına alarak bir alıcı gibi dükkana giden Onur, pazarlık esnasında jantları bir karı-kocanın sattığını öğrendi.

Dükkan sahibine durumu anlatıp karı-kocanın eşkalini öğrenen Onur, daha önce satışa çıkarttığı otomobilini almak için pazarlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

İnternetten karı-kocanın izini bulan Onur, durumu polise bildirdi.

Karı-koca şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

"Jantları satacağını düşünerek internette aramaya başladım"

Onur, yaptığı açıklamada, jantları çalanların birkaç hafta önce otomobilini satın almak için gelenler olduğunu belirtti.

Hırsızlık olayını duyunca tüm dostlarına haber verdiğini kaydeden Onur, şunları söyledi:

"Jantları, hırsızların satacağını düşünerek internette aramaya başladım. Olayı duyan, haber alan arkadaşlarım bana jant fotoğrafları atmaya başladı. Aracımı götürdüğüm kaportacı arkadaş bana bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta jantlarımı gördüm. Nerede olduğunu sordum. Saruhanlı ilçesinde bir dükkanda olduğunu öğrendim. Dükkan sahibinin tarifi üzerine, kişilerin birkaç hafta önce aracımı satın almak için pazarlık yaptığım alıcılar olduğunu anladım. Sosyal medya üzerinden yaptığım araştırma sonucunda kişileri dükkan sahibine de teşhis ettirdikten sonra emniyet ekiplerine haber verdim."

Onur, aynı dükkanda farklı kişilere ait olduğu ortaya çıkan jant ve lastiklerin polislerce sahiplerine teslim edildiğini söyledi.