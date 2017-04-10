Çalıntı otomobil göle düşmüş halde bulundu

Adana'da çalındığı ihbarı üzerine aranan otomobil, kaza yapıp Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüş halde bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki yarım adada meydana geldi. Yarım adada bir otomobilin göle düştüğünü görenler, durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin gece saatlerinde Karataş İlçesi'nde çalıntı ihbarı yapılan 55 VG 224 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Görgü tanıklarının araçtan bir kişinin çıkıp taksiyle uzaklaştığı yönünde ifade vermesi üzerine harekete geçen polis, taksileri durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde bir taksiyi durduran polis, araçta üzeri ıslak bir kişiyi olayla ilgilisi olabileceği şüphesiyle gözaltına aldı. Sualtı polisinin araçta inceleme yapmasının ardından çekici ile sudan çıkartılan otomobil, Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA

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