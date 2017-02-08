Çalıştığı firmanın aracını soydu gasp edildim dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sigara dağıtım şirketine ait aracın soyulup yakılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Dikmen Mahallesi Çayiçi mevkisinde 3 Şubat Cuma günü sigara dağıtım şirketine ait minibüsün yakılması ve sürücü Uğur B'nin Sarılar Mahallesi Çakalderesi mevkisindeki ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı bulunmasıyla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Uğur B'nin, silahlı kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra el ve ayakları bağlanıp ağzı bantlanarak ormanlık alana atıldığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay günü sigara dağıtım aracını bir otomobilin takip ettiğini belirleyen ekipler, aracın Uğur B'nin arkadaşı E.D'ye ait olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, sürücü Uğur B'nin borçları nedeniyle kayınpederi M.K. ve arkadaşı E.D. ile minibüsü yaktığı, araçtaki sigaralar ve içinde para bulunan kasayı da çalınmış gibi gösterdiklerini belirledi.

Uğur B, kayınpederi M.K. ve arkadaşı E.D. gözaltına alındı.

E.D'nin evinde yapılan aramada araçtan çalındığı belirlenen 400 karton sigara, M.K'nin evinde ise araçtaki kasadan alındığı tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, kırılarak içi boşaltılan kasa dalgıç tarafından Manavgat Irmağı'ndan çıkarıldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.