Cami inşaatında bulundu; kazı durduruldu

Hatay'ın Arsuz İlçesi'ne bağlı Yukarı Kepirce Mahallesi'ndeki yapımına başlanan cami inşaatı için temel kazımı sırasında tarihi 3 mezar bulundu.

Yukarı Kepirce Mahallesi'nde hayırseverler için yaptırılacak olan cami için temel kazı çalışmasına başlandı. Kepçe operatörü tarafından toprak kazılırken çukur oluştu. Çöken alanda tabut olduğu fark edildi. Üst üste yerleştirilmiş 3 tabutu fark edenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliği alarak kazıyı durdurdu. Bölgede inceleme yapılması için Hatay Arkeoloji Müzesi yetkililerine bilgi verildi. DHA

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