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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası veriliyor

11 Ocak 2017, Çarşamba 13:24
Batman'da ilk defa Şeyh Hüseyin Camii'de başlayan uygulamaya göre, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası veriliyor. Halı temizlemek istemeyenler bu ceza yerine 50 lira bağış yapıyor.

Batman'da Şeyh Hüseyin Camii'nin imamı Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için başlattığı uygulamada, camide cep telefonuyla konuşanlara halı temizleme cezası verildiğini, cezayı çekmek istemeyenlerin ise 50 lira bağış yaptığını söyledi .

Merkez Şafak Mahallesi'nde iki yıl önce ibadete açılan Şeyh Hüseyin Camii'nin imamı 34 yaşındaki Ahmet Gökçe, gürültü kirliliğini önlemek için, cami heyeti ile birlikte cep telefonuyla camide konuşanlara halı temizleme cezası uygulamaya başladı. İmam Ahmet Gökçe, bu uygulamayı cami cemaati için 4 ay önce yürürlüğe koyduklarını belirterek, "İbadet evimizin zemin katı aynı zamanda taziye evi olarak kullanılıyor. Taziye evi boş kalmıyor. Aşırı kalabalık olunca maalesef namaz vakitlerinde gürültü kirliliği yaşanıyor. 

HALI TEMİZLEME CEZASINI İSTEYENLER 50 LİRALIK BAĞIŞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Özellikle cep telefonu çalan ve konuşanlara yönelik şikayetler artınca cami heyeti de yeni bir uygulama başlattı. Telefonla konuşmanın cezası halı temizlemek, isteyene de bu ceza 50 liralık bağışa dönüştürülüyor. Camiye getirdiğimiz uygulama Batman'da bir ilktir. Farkına varmadan namaz vakitlerinde cep telefonu çalan ve konuşanlara anında uyarıda bulunuyoruz. Caminin giriş kapısında herkesin göreceği uyarı yazıları var. Bu nedenle telefonlarına hakim olmayanlar cezaya da katlanırlar"dedi.

HALI TEMİZLEME CEZASI 50 LİRAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Cami içindeki duvara, 'Cami içinde telelefonu çalan ya da telefonla konuşanın cezası cami halılarını süpürmektir. Ceza 50 TL para cezasına dönüştürülmektedir' yazılı uyarı yazısı bulunurken, imam Gökçe, "Bu uygulama sayesinde artık camiye girenler telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor. Diğer ibadet evlerinin de bu uygulamayı örnek almasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan, uygulamanın başlamasından bu yana cami içinde cep telefonuyla konuşan 6 kişiye halı temizleme, 2 kişiye ise 50 lira para cezasının verildiği bildirildi.

DHA

Etiketler: batman, cami
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