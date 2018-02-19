Caminin ismi 'Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri' oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan camiye, TSK'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve operasyonda şehit düşen askerlerin unutulmaması için "Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri" ismi verildi.

Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban ile Öbektaş köyünde yapımı devam eden 200 kişilik cami inşaatında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında Öbektaş Köyü Derneği Başkanı Bedir Kabak'tan bilgi alan Aslan, TSK'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin adının camide yaşatılacağını söyledi.

Türk milletinin, harekatta şehit düşen askerleri unutmayacağını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Öbektaş köyümüzde inşaatı devam eden camimize şehitlerimizin sahiplenildiği, askerimize vefanın devam ettiğinin vurgulanması açısından 'Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri Cami' isminin verilmesi istişare edildi. Bizim önerimizi de dernek yönetimi kabul etti. Umudumuz, temennimiz daha fazla şehidimiz olmadan hedeflere ulaştıktan sonra operasyonun başarıyla sonlandırılması, ordumuzun muzaffer olması yönünde. Şehitlerimiz bizim başımızın tacı, emanetleri başımızın tacı."

Öbektaş Köyü Derneği Başkanı Kabak da bünyesinde Kur'an Kursu da bulunan caminin ilk bölümünün ramazan ayında açılmasının planlandığını belirterek, "Hayırseverlerimizin katkısıyla tamamlayacağımız ibadethanemize milletimizin, devletimizin, ordumuzun ve askerlerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir karar aldık." dedi.