Sokak hayvanlarını unutmadılar...

“Bütün insanlara örnek olmasını istiyoruz.''

İstanbul Ataköy'de bir alışveriş merkezinin önü soğukta yaşama tutunmaya çalışan sokak hayvanlarının evi oldu. AVM’nin önünde battaniyelere sarılı uyuyan sokak köpeklerinin fotoğrafı dün akşam sosyal medyada defalarca paylaşıldı. 3 genç kadının evlerinden taşıdığı battaniyelerle bir nebze olsun ısınan köpeklerin önünde yine hayvanseverlerin taşıdığı mama ve su kapları eksik olmuyor. Bir avuç insanın merhameti hem dondurucu soğukta yaşamaya çalışan sokak hayvanlarını hem de görenlerin içini ısıttı.

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sokak-hayvanlarini-sakin-unutmayin_420430

KÖPEKLERİ BATTANİYELERE SARDILAR, İNTERNETTE BEĞENİ TOPLADILAR

Köpeklerin soğuktan titrediklerini görünce evlerinden battaniye getirdiklerini anlatan Tuğçe Ecevit, “Bütün insanlara örnek olmasını istiyoruz. Ülkemizin içinde olduğu bu zor zamanlarda, biraz da olsa insanların yüreklerini ısıtabildiğimizi düşünüyoruz” dedi. Vatandaşları evlerinin önüne su ve mama koyması tavsiyesinde bulunan Merve Oğhan, “Soğuğa kediler 6 saat, köpekler ise 17 saatten fazla dayanamıyor. En azından kar yağarken apartmanlarınızın kapısını açık bırakın” çağrısında bulundu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafların bu kadar ses getireceğini beklemediklerini belirten Tuğçe Bozkurt ise “İnternetin bu kadar faydalı ve ses getiren bir şey olduğunu bilmiyordum” dedi. Kendisi de sokakta gördüğü bir kediyi kar kalkıncaya kadar evinde misafir edeceğini anlatan bir mahalle sakini “O hayvanların ısınması benim içimi ısıttı” dedi.

MAĞAZANIN BAŞ KONUĞU SOKAK KÖPEKLERİ

Sokak hayvanlarının çok fazla olduğu Göktürk’te de bazı mağazalar alışılagelmişin dışında, kapılarını sokak köpeklerine açtı. Göktürk’te bir giyim mağazası önünde hayvanlar için yer var ancak içeriye de alınabiliyorlar. Hatta tüyleri kısa olan bir köpeğe kazak bile giydirilmiş. Mağazanın içinde ısınan köpeklerden müşterilerin de memnun olduğunu belirten mağaza müdürü Arzu İnan, “Yazın sıcakta serinlemek için, kışın da mağazadaki sıcak ortamdan yararlansınlar diye hayvanları içeriye alıyoruz. Onları görmek için farklı semtlerden gelen müşterilerimiz bile oluyor. Hem köpeklerimizden hem de müşterilerimizin durumdan memnun olmalarından mutluyuz” dedi.

HAYVANLAR İÇİN BELEDİYELER DE ATAKTA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de hayvanların kar yağışı altında yaşamlarını sürdürebilmesi için parklara barakalar koydu. Şişli Belediyesi'ne bağlı ekipler ve gönüllüler tarafından mama ve su dağıtımı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiler de ormanlık alana terk edilmiş hayvanların beslenmesi için kar üzerine mama bırakıyor.