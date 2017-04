Kırıkkale'de bir hayvansever, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen, "Kostak" adını verdiği sokak köpeğini "yürüteç" işlevi gören pazar arabasıyla yürütüyor.

Kırıkkale'de yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Köksal, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan sokak köpeğine pazar arabasıyla çözüm buldu. Tekerlekli pazar arabasıyla köpeğin yürümesini sağlayan Köksal, hayvanın daha iyi koşullarda tedavi edilmesi ve iyileşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Merkeze bağlı Ahılı köyü yolundaki sahipsiz köpeklere 10 yıldan beri baktığını anlatan Köksal, yaptığı açıklamada, öğleden önce hayvanlarla ilgilendiğini, öğleden sonra da özel bir şirkette çalıştığını söyledi.

Köy yolu boyunca çok sayıda sahipsiz köpek olduğunu ve onlara her gün yiyecek verdiğini dile getiren Köksal, "Her gün mahalle mahalle gezerek, insanların bıraktıkları ekmekleri topluyorum ve bütün hayvanlara veriyorum. Bir de kasap olan bir arkadaşım her gün ücretsiz kemikli tavuk eti veriyor, onları da köpeklere getiriyorum. Bunlar yetiyor zaten." diye konuştu.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

"Bu hayvana çare olalım"

Köksal, daha önce beslediği bir köpeğe bir süre önce araç çarptığını ve hayvanın arka ayaklarının tutmadığını belirtti.

Köpeğin sürünmekten ayaklarının yara olduğunu aktaran Köksal, hayvana pazar arabasından yürüteç yaptıklarını ifade etti.

Köpeğin bu şekilde yürümesini sağladıklarını anlatan Köksal, "İmkanım olmadığı için böyle bir sistem düşündüm. Yetkililerden ve hayvanseverlerden ricam, bu hayvana çare olalım. Allah, insan olsun, hayvan olsun kimseyi süründürmesin. Köpeğin adını da 'Kostak' koyduk." dedi.

