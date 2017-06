Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahiller ile iç göllerde yapılan temizlikte 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Dalgıçlar ağa takılı kalan bir balığı da kurtarıp öptükten sonra özgürlüğe bıraktı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik ve İçsu Hizmetleri Şube Müdürü Duran Kaya'nın gözetiminde arama kurtarma ekipleri dip temizliği yaptı.

Dalgıçlar deniz ve göl tabanından araç lastiği, şişeler, inşaat malzemeleri, plastik atıklar ve çeşitli evsel atıkları topladı.

Çuvallara doldurulan atıklar görenleri hayrete düşürdü. Seyhan Gölü'nde suya bırakılan ağın içinde kalan bir balık da dalgıç tarafından kurtarıldı.

Bıçakla kestiği ağın içinde balığı eliyle tutup alan, dalgıç, onu öpüp özgürlüğüne bıraktı. Dalgıçların su altındaki temizlik çalışması da görüntülenerek sulardaki kirlilik kayda alındı.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

***

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sokak-hayvanlarini-sakin-unutmayin_420430