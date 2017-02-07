Çanakkale bir depremle daha sarsıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 05.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge saat 8.15'te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. DHA

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