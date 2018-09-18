Çanakkale'de termik santrâlde patlama

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir termik santralin buhar kazanında patlama meydana geldi, olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, ilçede faaliyet gösteren termik santralde patlama olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı Bu bilgi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve belediye ekibinin sevk edildiğini belirten Kuzu, şunları kaydetti: "Bize gelen ilk bilgi de termik santralde bir patlama olduğu yönündeydi. Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede yaşanan olayın kömür aktarım bandında meydana gelen yangınla alakalı olduğunu öğrendik. Şu anda Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarına başlayacaklar." Kuzu, dumandan etkilendiklerini öğrendikleri iki işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi. AA

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