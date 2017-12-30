Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem

Ege Denizi'nin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Saat 11.56'da kaydedilen depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olarak belirlendi. Yerin 18.85 kilometre derinliğindeki sarsıntının büyüklüğü ise 3.9 olarak ölçüldü. Deprem, Ayvacık ilçesi ve köylerinin yanı sıra kent merkezinde de yüksek katlı binalarda hafif hissedildi. DHA

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